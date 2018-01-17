СМИ: европейское вино станет недоступным для множества россиян

В России могут вырасти цены на вино из-за неурожая винограда в главных винодельческих странах Европы.

pixabay.com

Этот фактор может спровоцировать рост розничных цен на вина в России. Сообщается, что производители вин в Европе начали уведомлять российские компании об увеличении закупочных цен.

Согласно ожиданиям экспертов, повышение составит 10-35% в зависимости от страны происхождения категории вин.

Напомним, пересмотр соглашений был произведен после неурожая винограда во Франции, Италии и Испании, которые производят порядка 80% всего европейского вина.

Как сообщала "Правда.Ру", исследователи из политехнического университета Вирджинии обнаружили в красном вине волшебный компонент ресвератрол, который содержится кожуре винограда и предохраняет от разрушения синапсы, передающие сигналы от мозга мускулам.

Эксперимент ученые проводили на мышах. В итоги выяснилось, что после употребления еды с ресвератролом, подопытные имели более здоровые нервно-мышечные соединения. Результат стал заметен через год.

Правда, есть одно "но". "Человек за всю жизнь не сможет выпить столько вина, чтобы его мозг подвергся такому же воздействию, как мозг подопытных мышей", - говорит ученый Вальдес.