Аналитик Власов посоветовал не хранить деньги на карте в целях безопасности

По словам специалиста в сфере информационной безопасности Александра Власова, для хранения наличных денег банковская карта - не самый безопасный вариант. С точки зрения сохранности личных финансов сберегательный счёт, по его мнению, намного лучше.

По словам эксперта, данные карты слишком часто "засвечиваются" во время покупок и других транзакций, чего не происходит со сберегательным счётом.

"На карте, которой вы постоянно пользуетесь, особенно при онлайн-покупках, в магазин с которой ходите, лучше деньги не хранить, а перевести их на сберегательный счет, который вы можете пополнять или, наоборот, с него забирать сумму без всяких штрафов. Вы же не пользуетесь этим сберегательным счетом повседневно и не оставляете его реквизиты по несколько раз на дню бог знает где", — объяснил Власов в беседе с изданием "Москва 24".

Специалист порекомендовал периодически пополнять карту небольшой суммой для совершения конкретных покупок. Таким образом деньги владельца будут защищены. Кроме того, такой подход позволит рационализировать свои траты и разумно экономить, когда человек старается уложиться в определённую сумму на определённый срок.