Аграрии РФ предсказывают падение урожайности на 50% по техническим причинам

Сельхозпроизводители России пожаловались на ограничения, связанные с полётами сверхлёгких судов на юге РФ. Аграрии предсказывают падение урожайности до 50%.

Обработка полей проводится с помощью сверхлёгких судов, но Генштаб РФ разрешил проведение авиационно-химических работ только на самолётах Ан-2 и вертолётах Ми-2 в зонах проведения спецоперации.

Сельхозпроизводители столкнулись с необходимостью устанавливать авиационный трекеры, совместимые с ЭРА-ГЛОНАСС. Аграрии сетуют на бюрократические проволочки, высокие цены и дефицит данного оборудования.

Руководитель Ассоциации авиаработ Вадим Цыганаш отметил, что в управление делами президента направлено письмо, в котором объясняется последствие таких решений. Говорится о невозможности проведения 60-70% работ по распылению гербицидов. Без обработки урожайность может упасть до 50-60%. Работа на Ан-2 и Ми-2 в разы дороже для сельхозпроизводителей, чем использование сверхлёгких судов.

Ранее стало известно, что Китай не будет спасать Европу: Пекин отказался продавать ЕС зерно.