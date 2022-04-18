В Китае указали на вред мировой экономике от антироссийских санкций

Введенные в отношении России американские санкции вредят всей мировой экономике. США используют этот инструмент под выдуманными предлогами, чтобы устанавливать свой глобальный порядок, говорится в статье, опубликованной в китайской газете Global Times.

Её авторы отмечают, что антироссийские ограничения существенно тормозят развитие мировых финансов, энергетики и продовольственного рынка.

"Они негативно отражаются на глобальном экономическом порядке и экономической безопасности. Санкции Запада против России оказали глубокое влияние на мировые энергетические, продовольственные и финансовые рынки", — говорится в публикации.

Китайское издание назвало США санкционно зависимым государством. Применение рестрикций позволяет Вашингтону распространять свою идеологию, прикрываясь мнимой борьбой с терроризмом или защитой прав человека, полагают авторы материала.