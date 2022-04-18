Власти Ливии заявили о невозможности увеличения поставок нефти и газа в Европу

В настоящее время Ливия не может увеличить поставки нефти и газа в Европу и заместить выпадающие российские объёмы углеводородов. Об этом заявил ливийский министр нефти и газа Мухаммед Аун.

"Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у неё сейчас нет", — сказал он РИА Новости.

Аун объяснил, что в нынешней ситуации Ливия пока не может завершить модернизацию своих объектов нефтегазовой отрасли. Соответственно и об увеличении добычи углеводородов речи пока не идёт.

В 2021 году средний уровень нефтедобычи в Ливии вырос более чем на 300% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1,2 млн баррелей в день.