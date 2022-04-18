Пищевики РФ просят не запрещать въезд фурам ЕС с сырьём для производства

Российские производители продуктов написали обращение к главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать въезд в РФ европейских фур с сырьём в качестве ответа на введенные ЕС санкции против России.

"Это грозит разрывом производственных цепочек, так как для замены поставщиков сырья и создания новых логистических коридоров потребуется значительное время", — пояснили участники письма, которое оказалось в распоряжении издания "Коммерсант".

Отмечается, что под текстом поставили свои подписи руководители Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, "Союзмолока", Руспродсоюза, "Союзнапитков".

По словам авторов обращения, иностранные поставщики сырья остерегаются доставлять товар в РФ из-за риска конфискации транспортных средств в случае принятия зеркального ответа на санкции ЕС.

На запрос издания в правительстве ответили, что в настоящее время они не получали подобного обращения.