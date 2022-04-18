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Автор Светлана Нерадовская

FT: сокращение зависимости от газа из РФ в Европе — прямая выгода для США

Экономика

Основную выгоду от отказа Европы от российского газа получают компании из США, занимающиеся экспортом сжиженного природного газа (СПГ).

FT: сокращение зависимости от газа из РФ в Европе — прямая выгода для США

Как напоминает Financial Times, Соединённым Штатам принадлежит мировое лидерство в производстве СПГ, с суммарными годовыми объёмами производства газа 120 миллиардов кубометров. США планируют наращивать производственные мощности, открывая три новых завода по производству СПГ, которые будут давать ещё 70 миллиардов кубометров газа.

По мнению аналитиков FT, если же США не получат желаемую выгоду от отказа ЕС от российского газа, это может отрицательно сказаться на всех сторонах отрасли: ценах на газ, развития инфраструктуры для производства СПГ, а также усилиях мирового сообщества по переходу к "зелёной экономике".

По словам бывшего министра энергетики США Дэна Бруйетта, в Европе теперь склонны более положительно рассматривать американский СПГ как альтернативу российскому газу, поскольку европейцы понимают, что одних возобновляемых источников энергии им пока явно недостаточно.

В рамках антироссийских санкций, связанных со спецоперацией на Украине, Запад призывает ЕС отказаться от российского газа, несмотря на то, что там понимают, что заменить энергоресурсы из РФ на данный момент нечем.

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы сша россия
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