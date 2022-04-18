Дерипаска о спасении экономики РФ: перестать баловать госбуржуазию

Российский миллиардер Олег Дерипаска рассказал, какие шаги нужно предпринять руководству РФ, чтобы не допустить краха экономической системы страны в условиях агрессивного санкционного давления.

Предприниматель уверен, что в России нужно сократить расходы на финансирование госаппарата на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном),

Он призывает минимизировать финансирование ЦБ, госкорпораций и силовых структур.

"Стране необходимо развитие экспорта в новых направлениях, а в целях увеличения этого экспорта нам необходимо разработать и быстро внедрить новые логистические решения — скоростные грузовые дороги, соединяющие Балтику и Тихий океан вплоть до Шанхая", — написал бизнесмен в своём Telegram-канале.

Дерипаска подчеркнул важность запуска масштабного жилищного строительства, развития сельскохозяйственной переработки и туризма.

"Государству необходимо влить деньги в частные, именно в частные малые и средние предприятия, производящие компоненты для сельхозпереработки, для транспортного машиностроения — автомобилестроение, сельскохозяйственное, авиационное, железнодорожное и судостроительное", — выразил своё мнение миллиардер.

Он рекомендует прекратить финансировать госкапитализм, который "не показал ни экономический рост, ни рост доходов населения".

Дерипаска призвал сделать выбор — либо баловать госбуржуазию, либо сохранять занятость обычных граждан.