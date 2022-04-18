Килограмм чая в Японии продали за 15,5 тыс. долларов

В Японии на аукционе продали килограмм чая за рекордные 1,96 млн иен — около 15,5 тыс. долларов. Об этом сообщает Kyodo.

По данным информагентства, победителем аукциона стал 35-летний японец Нацуки Вада. Он занимается оптовой торговлей и остался доволен новой покупкой.

"Мы смогли приобрести чай хорошего цвета и формы", — сказал предприниматель.

Подобные аукционы проводятся каждый год в апреле в городе Сидзуока. Считается, что в одноименной префектуре расположены лучшие чайные плантации Японии.

Вада заплатил более 15 тыс. долларов за килограмм чайных листьев, скрученных вручную. Для сравнения, средняя цена килограмма чая на торгах в Сидзуоке составляла 5 тыс. иен — около 40 долларов.