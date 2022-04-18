Трудовые ассоциации ФРГ призвали не допустить введения эмбарго на российский газ

По мнению представителей трудовых ассоциаций Германии — немецкой Ассоциации работодателей (BDA) и Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) последствия эмбарго на импорт российского газа будут самыми плачевными для ФРГ, потому что повлекут за собой деиндустриализацию, остановку промышленных предприятий и потерю рабочих мест. Об этом сообщает ТАСС.

Главы ассоциаций BDA и DGB Райнер Дульгер и Райнер Хоффман уверены, что санкции должны в первую очередь не вредить своей собственной экономике. Они убеждены, что урон от эмбарго на российский газ для экономики Германии будет намного больше, чем для РФ.

Дульгер и Хоффман считают, что ФРГ сможет лучше помочь Украине, если будет иметь устойчивую экономику и стабильность на рынке труда. В связи с этим, по мнению глав немецких трудовых ассоциаций, Германия "должна решить много вопросов" в ближайшем будущем.

Ранее об опасности введения эмбарго на газ из РФ уже говорил глава профсоюза пищевой промышленности Германии Гидо Цайтлер, который предупредил о риске серьёзных перебоев в работе немецких представителей фуд-индустрии.