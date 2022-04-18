Axios: Американцы в шоке от цен на бургеры и горючее в США

Стремительно дорожающая жизнь в Соединённых Штатах коснулась "самых больных мест" американцев — нации автомобилей и фастфуда. В стране резко растут ценники на автозаправках и в закусочных, сообщает издание Axios.

Взлетевшая стоимость горючего уже привела к целой волне краж топлива, чего не было десятилетиями. А сейчас и в заведениях быстрого питания приходится платить на 7,2-8% больше, последний раз граждане США видели такую инфляцию в 1981 году, пишет Axios. Власти утверждают, что рост цен — вынужденная мера, так как сильно подорожали продукты питания и рабочая сила.

Банк Америки предупреждает американцев, что скоро наступит "инфляционный шок", грозящий массовой безработицей. Согласно последним опросам, более трети американцев уже вынуждены экономить на продуктах питания и реже покупают привычные бытовые товары, но экономисты предупреждают, что ситуация будет ухудшаться.

Попытка Демократической партии воспользоваться украинским конфликтом, чтобы восстановить собственные позиции, провалилась, и теперь Белый дом с ужасом ждёт разгрома на выборах в Конгресс. Рейтинг Джо Байдена рухнул до 33%, тогда как поддержка Дональда Трампа не опускалась ниже 41%.