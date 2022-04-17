Запрет на поставки газа из РФ приведёт к перебоям в производстве продуктов в ФРГ

Запрет за поставки российского газа плохо скажется на деятельности немецкой пищевой промышленности. Такими опасениями поделился глава профсоюза пищевой промышленности Nahrung Genuss Gaststätten Гидо Цайтлер.

"Прекращение газовых поставок привело бы к масштабным последствиям для производителей продуктов питания. В Германии пищевая промышленность по объему потребления газа занимает второе место после химической промышленности", — сказал Цайтлер в разговоре с представителями медиагруппы Funke.

По словам Цайтлера, отсутствие импорта российского газа неизбежно приведёт к остановкам производственных мощностей. Глава профсоюза пищевой промышленности Германии успокоил немцев, сказав, что голод им даже при самом плохом развитии событий не грозит, однако проблемы на производстве станут видны невооружённым глазом покупателям в супермаркетах.

Цайтлер напомнил, что многие производители перепрофилировали свои предприятия на газ вместо нефти по экологическим причинам, а перестроить их обратно — дело непростое, потому что это резко увеличит стоимость производства, чего малые и средние компании просто не перенесут и будут вынуждены закрыться.

Многие западные страны призывают в рамках антироссийских санкций отказаться от поставок энергоресурсов из России, однако не торопятся с принятием эмбарго на российские газ, уголь и нефть, понимая, что объёмы, поставляемые из РФ, на данный момент заменить просто нечем.