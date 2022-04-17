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Автор Антон Уткин

Кедми пояснил истинный смысл санкций: США ставят Европу на колени

Экономика

С помощью антироссийских санкций США пытаются "задавить" Европу, избавляясь от конкурента на мировом рынке, уверен политический эксперт Яков Кедми.

Кедми пояснил истинный смысл санкций: США ставят Европу на колени

Белый дом горячо поддерживает все решения Евросоюза о новых санкционных мерах против России. Подобное поведение Европы уже привело к ослаблению промышленности и экономики, но Брюссель продолжает внимательно прислушиваться к Вашингтону. Реальная цель Штатов — расправиться с конкурентом, чья промышленность зависит от импорта, заявил Яков Кедми.

Эксперт напомнил, что Европейский Союз вырос из "союза угля и стали", но Старый Свет уже давно не может себя обеспечить ни углеводородами, ни рудой. И новый пакет антироссийских санкций только ухудшает положение ЕС.

"А США этому аплодируют. Нет более эффективного способа ослабить и поставить на колени европейскую промышленность, чем эти санкции против России", — отметил Кедми.

В результате задуманной США хитрой схемы Европа обеспечит Вашингтон двойной выгодой. Помимо отсутствия конкуренции на на мировых рынках для американских предприятий, именно из-за океана придётся закупать сырьё Европе после отказа от российского импорта.

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Автор: Антон Уткин
Темы сша евросоюз яков кедми
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