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Автор Антон Куликов

The Daily Telegraph: параллельный импорт поможет России обойти санкции

Экономика

В России в настоящее время прорабатывается вопрос об организации параллельного импорта. На это обратили внимание на Западе. И пришли к выводу, что помешать не смогут.

The Daily Telegraph: параллельный импорт поможет России обойти санкции

В чём суть идеи: российский Минпромторг предлагает ввозить в страну без разрешения правообладателя продукцию брендов, которые приостановили или прекратили работу в Российской Федерации. Речь в первую очередь идёт о продукции лёгкой промышленности и других отраслей потребительского рынка. Список таких товаров формируется Минпромторгом.

Причём особо надо отметить — речь не о легализации контрафакта. Ввозить предполагается оригинальную продукцию, но через альтернативные каналы.

Британская издание The Daily Telegraph, обратив внимание на эту тему, полагает, что параллельный импорт зарубежных товаров едва ли сподвигнет западные компании подавать в суд на импортёров. Дело в том, что подобные судебные процессы дорого обойдутся самим компаниям.

Известные бренды могут попадать на территорию России через Белоруссию и Казахстан. "Вопрос на миллион долларов заключается в том, что (неясно), идёт ли речь о списке товаров или о категориях товаров — о всех ручках или о ручках конкретных брендов, допустим, Parker", — сказал изданию представитель российского офиса международной юридической компании DLA Piper Майкл Маллой.

По его словам, целью санкций является истощение рынка товаров. Однако "если вы истощаете один рынок, то появляется процветающий параллельный рынок", отметил Маллой.

При этом высказывается предположение, что многие бренды, которые заявили об отказе поставлять свою продукцию в Россию, могут поощрять параллельный импорт, чтобы продолжать поставки.

К слову, стоит отметить, что к параллельному импорту будет разрешена продукция далеко не всех брендов, которые приостановили работу или покинули российский рынок. Но для начала нужно дождаться списка, над которым сейчас работают в профильных российских ведомствах.

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Автор: Антон Куликов
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