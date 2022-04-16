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Автор Антон Уткин

Global Times: Авантюра США привела к рекордной инфляции в мире

Экономика

Устроенная США "очередная геополитическая авантюра" в виде масштабных антироссийских санкций окончилась провалом. За просчёт Белого дома теперь расплачивается всё человечество, уверены эксперты китайского издания Global Times.

Global Times: Авантюра США привела к рекордной инфляции в мире

Подавляющее большинство стран мира отчиталось о рекордной инфляции за март 2022 года. Рост потребительских цен в Великобритании побил 30-летний рекорд и составил 7%. В Евросоюзе инфляция подскочила до 7,5%, это является максимальным показателем за всё время существования евро.

Не вызывает сомнений тот факт, что глобальная инфляция была вызвана стремительным ростом стоимости энергоносителей и прочего сырья на мировых рынках. И конфликт на Украине является наименьшей причиной.

"Движущей силой стали необдуманные экономические санкции Запада против России, вводимые под руководством США", — отмечает Global Times.

Вывод из экспертов из Китая подтверждает материал The Washington Post, где прямо связываются антироссийские санкции и скачок инфляции в США. Потребительские цены в Штатах только за март выросли на 8,5%, а подобного шока американская экономика не испытывала последние 40 лет.

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Автор: Антон Уткин
Темы сша китай
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