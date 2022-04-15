Новак объявил о намерении ряда покупателей платить за российский газ в рублях

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, у России уже есть несколько покупателей, готовых платить за газ в рублях.

Новак убеждён, что перевод расчётов за российский газ в рубли полностью обоснован, потому что у России есть естественное желание гарантированно получить оплату за поставленное ею топливо. По словам вице-премьера, все остальные условия для покупателей российских энергоресурсов остаются максимально лояльными.

"С переводом расчётов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждём решения от остальных импортёров", — цитирует Новака научно-деловое издание "Энергетическая политика".

Вице-премьер РФ напомнил, что антироссийские санкции губительно влияют не только на мировую экономику в целом, но и на энергетическую отрасль. При этом Россия старается найти в сложившейся ситуации новые направления для своего развития и новых зарубежных партнёров.

23 марта президент Владимир Путин объявил о переводе расчётов за российский газ в рубли, уточнив, что все прочие условия по контрактам останутся неизменными.