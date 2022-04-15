Газпром: запасы газа в европейских хранилищах сейчас минимальны

За минувшую зиму из европейских подземных хранилищ был забран 51 миллиард кубометров газа, что слегка превысило тот объём топлива, который был закачан туда прошлым летом (107,8%).

По итогам отопительного сезона, который официально завершился 19 марта, объём оставшегося в хранилищах газа оказался минимальным за все последние годы.

"По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту в них осталось всего 25,2 миллиарда кубометров активного газа. Это один из самых низких уровней за многолетний период наблюдений и на 5,5 миллиарда кубометров меньше по сравнению с той же датой 2021 года", — говорится в сообщении "Газпрома", размещённом в их официальном Telegram-канале.

По прогнозам российского поставщика, для того, чтобы вывести запасы газа в хранилищах на приемлемый уровень, Европе придётся пополнить их 63 миллиардами кубометров газа. Именно такой объём позволит добиться 90% заполненности хранилищ, к которой стремятся в Евросоюзе.

Однако в "Газпроме" подчёркивают, что за один сезон такой объём ещё ни разу не закачивался в хранилища, и сделать это почти невозможно.

"Однако и это — очень амбициозно. В последние годы такой объем не закачивали за сезон, и его недостаточно для гарантированного прохождения пиков потребления в случае аномально холодной зимы", — заключили в "Газпроме".

В компании отметили, что закачка такого объёма газа в хранилища физически невозможна, с учётом суточных ограничений и возможностями хранилищ.