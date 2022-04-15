Daily Telegraph: газ в Европу планируется поставлять из Британии

Поставки природного газа на территорию Евросоюза в больших количествах будут осуществляться транзитом из Британии. Таким образом будет претворяться в жизнь политика сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов, сообщает британское издание Daily Telegraph.

"Компания National Grid ожидает роста экспорта газа из Британии в Европу в течение следующих шести месяцев до сентября, когда начинается заполнение хранилищ Европы перед следующей зимой, используя меньше газа из Кремля", — говорится в статье.

В материале уточняется, что сначала газ из Норвегии идёт по газопроводу в Северном море в Великобританию, а затем также через трубопроводы поставляется на европейский континент, в хабы Нидерландов и Бельгии. Кроме того, также в Великобританию доставляют СПГ на танкерах, который потом также идёт в ЕС.

В настоящее время 40% газа, поставляемого в Европу, является российским. И хотя в ЕС заявляют о намерении уменьшить зависимость от российских энергоресурсов на две трети, сделать это будет очень сложно, отмечают авторы.