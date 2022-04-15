Польский президент Анджей Дуда заставил своих же соотечественников мерзнуть "назло Путину".
Накануне глава Польши запретил поставки угля из России. Страна теперь отказывается от потсавок российского угля и на ввоз вводится эмбарго.
Дуда такое решение принял сегодня, в пятницу, 15 апреля. Польский президент подписал закон, который раньше принял парламент.
Существует и второй пункт данного документа: парламент одобрил возможность заморозки активов лиц, которые поддерживают Российскую Федерацию. Информация об этом уже есть на официальном портале Дуды.
О желании отказаться от нашего угля в Польше заявили еще в конце марта. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ЕС нет согласия по этому вопросу, но Варшава всё-таки идёт в отказ, вопреки правилам Евросоюза.
В польском правительстве утверждают, что уголь из ЮАР, Австралии или Колумбии не должен быть дороже. Якобы...
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