Президент Польши вынудил соотечетсвенников мёрзнуть без угля РФ "назло Путину"

Польский президент Анджей Дуда заставил своих же соотечественников мерзнуть "назло Путину".

Накануне глава Польши запретил поставки угля из России. Страна теперь отказывается от потсавок российского угля и на ввоз вводится эмбарго.

Дуда такое решение принял сегодня, в пятницу, 15 апреля. Польский президент подписал закон, который раньше принял парламент.

Существует и второй пункт данного документа: парламент одобрил возможность заморозки активов лиц, которые поддерживают Российскую Федерацию. Информация об этом уже есть на официальном портале Дуды.

О желании отказаться от нашего угля в Польше заявили еще в конце марта. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ЕС нет согласия по этому вопросу, но Варшава всё-таки идёт в отказ, вопреки правилам Евросоюза.

В польском правительстве утверждают, что уголь из ЮАР, Австралии или Колумбии не должен быть дороже. Якобы...