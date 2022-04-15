EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Уполномоченный при президенте РФ: производить гвозди в стране не выгодно

Экономика

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что производить гвозди внутри страны пока невыгодно. По его словам, для этого бизнесменам необходимо создать дополнительные условия.

Уполномоченный при президенте РФ: производить гвозди в стране не выгодно

Так Титов ответил на недавнее предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что в России необходимо наладить собственное производство гвоздей, а не закупать из-за границы.

"Тут надо не задания давать бизнесу, а создавать для него условия. Это называется промышленная политика: налоги, административное бремя, тарифы инфраструктурных монополий. Баланс издержек и выгод должен быть таким, чтобы производить гвозди было выгоднее здесь, а не везти из Китая, где их клепают из нашего же металла. Пока что невыгодно", — заявил Титов в беседе с ТАСС.

Кроме того, Титов подчеркнул, что Россия ввозит гвоздей в три раза больше, чем импортирует.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова
Темы борис титов валентина матвиенко
Sberbank
Новости
Доказано МО РФ: В психбольнице Харькова на пациентах испытывали биопатогены
Украинские беженцы о работе в Польше: платят копейки, и то не устроишься
Подоляка: Армия России готовит для ВСУ много "сюрпризов" в Донбассе
Конгресс США требует импичмент "потерявшегося" на сцене Байдена
NYT: двое членов Конгресса США Дэйнс и Шпартц посетили Киев и его окрестности
Политолог Сатановский не исключил, что "Москва" стал жертвой диверсии
Уполномоченный при президенте РФ: производить гвозди в стране не выгодно
Мощные удары ощутил не только Киев: пять горячих точек этого утра
Армения начала платить за газ в рублях
Япония раскритиковала дискриминацию табличек-указателей на русском языке
Популярное
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии

Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения от детонации боезапаса".

Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"
Силовые структуры
Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"
Мир. Новости мира
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Ирина Шлионская Поэт Дондок Улзытуев — потомок шаманов и пророк Ирина Шлионская Любовь Степушова Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро Любовь Степушова Игорь Буккер National Interest: почему кибервоины России не парализовали Украину Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Мир. Новости мира
Канцлер Австрии Нехаммер: Путин пообещал стабильно поставлять газ из РФ
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Последние материалы
Склад с оружием ВСУ уничтожен в Приволье в результате авиаудара ВС РФ
Доказано МО РФ: В психбольнице Харькова на пациентах испытывали биопатогены
Украинские беженцы о работе в Польше: платят копейки, и то не устроишься
Подоляка: Армия России готовит для ВСУ много "сюрпризов" в Донбассе
Конгресс США требует импичмент "потерявшегося" на сцене Байдена
NYT: двое членов Конгресса США Дэйнс и Шпартц посетили Киев и его окрестности
Политолог Сатановский не исключил, что "Москва" стал жертвой диверсии
Уполномоченный при президенте РФ: производить гвозди в стране не выгодно
Мощные удары ощутил не только Киев: пять горячих точек этого утра
Армения начала платить за газ в рублях
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников