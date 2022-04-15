Уполномоченный при президенте РФ: производить гвозди в стране не выгодно

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что производить гвозди внутри страны пока невыгодно. По его словам, для этого бизнесменам необходимо создать дополнительные условия.

Так Титов ответил на недавнее предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что в России необходимо наладить собственное производство гвоздей, а не закупать из-за границы.

"Тут надо не задания давать бизнесу, а создавать для него условия. Это называется промышленная политика: налоги, административное бремя, тарифы инфраструктурных монополий. Баланс издержек и выгод должен быть таким, чтобы производить гвозди было выгоднее здесь, а не везти из Китая, где их клепают из нашего же металла. Пока что невыгодно", — заявил Титов в беседе с ТАСС.

Кроме того, Титов подчеркнул, что Россия ввозит гвоздей в три раза больше, чем импортирует.