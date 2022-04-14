Путин намерен переориентировать поставку энергоресурсов на рынки Юга и Востока

Глава российского государства Владимир Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока Европы, а также подготовить для этого инфраструктуру. Об этом он сказал в ходе своего выступления.

Президент подчеркнул, что необходимо развивать глубокую переработку нефти и газа, обеспечить снабжение внутреннего рынка, добиться снижения цен и нарастить спрос внутри страны.

Также Путин отметил, что Запад пытается свалить на Россию вину за собственные просчеты в энергетике.

Ранее лидер РФ сообщил, что руководители недружественных стран осознают, что у них не получится существовать без российских углеводородов. Как подчеркнул президент, в данный момент у Европы нет альтернативы ресурсам из нашей страны.