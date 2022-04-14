Глава российского государства Владимир Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока Европы, а также подготовить для этого инфраструктуру. Об этом он сказал в ходе своего выступления.
Президент подчеркнул, что необходимо развивать глубокую переработку нефти и газа, обеспечить снабжение внутреннего рынка, добиться снижения цен и нарастить спрос внутри страны.
Также Путин отметил, что Запад пытается свалить на Россию вину за собственные просчеты в энергетике.
Ранее лидер РФ сообщил, что руководители недружественных стран осознают, что у них не получится существовать без российских углеводородов. Как подчеркнул президент, в данный момент у Европы нет альтернативы ресурсам из нашей страны.
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