Путин: Европа признает, что не справится без российского газа

Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что руководители недружественных стран осознают, что у них не получится существовать без российских углеводородов. Как подчеркнул президент, в данный момент у Европы нет альтернативы ресурсам из нашей страны.

"Так называемые партнёры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без энергоресурсов, в том числе, без природного газа, например", — сказал глава России в ходе совещания по обстановке в нефтегазовом секторе.

Вместе с этим Путин отметил, что хоть и заменить голубое топливо из РФ реально, сейчас такой возможности нет. Также, по словам лидера нашей страны, из-за использования американских ресурсов западные потребители столкнутся с взрывным ростом стоимости. Это отрицательно скажется на их благосостоянии и экономике Евросоюза, заключил президент.