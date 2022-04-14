Эксперты спрогнозировали падение экономики Германии

Институт макроэкономики и исследований деловых циклов Германии сообщил, что риск столкновения Германии со спадом производства и замедлением темпов экономического роста возрос в три раза.

"Риск того, что экономика Германии столкнётся с рецессией в следующие три месяца, почти утроился за последние несколько недель. Это максимальное значение с марта 2020 года", — сообщил в институте.

В начале марта процент вероятности рецессии составлял 23,9%, но на 14 апреля он уже составляет 65,4%.

Сообщается, что причиной такому быстрому росту рецессии в Германии стал конфликт России и Украины, который повлиял на поставки в Германию, в связи с санкциями. Также на рост рецессии повлияла позиция Германии, так как она встала на сторону Украины и поддержала её, поставляя ей оружие.

В марте 2020 года, когда процент рецессии был таким же, как и сейчас, деятельность многих сфер жизни страны пришлось сократить.