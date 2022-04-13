Bloomberg: в Индии недовольны высокой стоимостью российской нефти

Индийским нефтеперерабатывающим заводам стоимость нефти из России кажется чересчур высокой.

Как сообщает агентство Bloomberg, Индия вынуждена покупать у российских поставщиков нефть по полной цене, в то время как та же нефть идёт в Европу с очень большими скидками.

Агентство предложило сравнить цену: в рамках открытых тендеров компании Индии на днях совершили покупку нескольких миллионов баррелей российской нефти марки Urals, и их бонус составил всего лишь 1 доллар за баррель, в то время как эта же нефть была куплена в Европе со скидкой в 30 долларов за баррель.

В итоге индийские покупатели расстроены отсутствием скидок на российские энергоресурсы, особенно на фоне растущих цен на них, которые в результате событий на Украине уже перевалили за 100 долларов за баррель.

Ранее стало известно об отказе одной из индийских компаний — Indian Oil Corporation — от российской нефти марки Urals, наряду с другими высокосернистыми марками.