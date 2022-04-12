Air Lease Corporation сообщила о невозможности вернуть свои самолеты из России

Американская компания Air Lease Corporation, предоставляющая самолеты для авиакомпаний, заявила о том, что не может вернуть свои самолеты из России.

«В марте 2022 года мы расторгли договоры аренды всех самолетов ALC, переданных в аренду российским авиакомпаниям. В настоящее время у нас в России остается 21 принадлежащий нам самолет, что составляет примерно 3,4% нашего парка по чистой балансовой стоимости по состоянию на 31 марта 2022 года», - говорится в официальном сообщении ALC.

Также для российских авиакомпаний поставляли самолеты организации AerCap и SMBC Aviation Capital. После введения санкций, первые смогли вывезти 22 своих самолета из 135, а вторые не стали этого делать.