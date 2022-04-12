Zeit: если РФ прекратит поставки газа, в ФРГ его хватит только до конца лета

Если Россия примет решение о прекращении поставок газа в Германию, оставшихся в её хранилищах запасов вместе с теми, что производят альтернативные источники, хватило бы только на нынешний летний сезон, максимум до начала сентября. Такую оценку имеющимся объёмам газа в ФРГ дал директор Федерального сетевого агентства Класс Мюллер в беседе с изданием Zeit.

"У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все, чтобы до такой ситуации не дошло", — рассказал Мюллер.

Глава Федерального сетевого агентства напомнил о наличии в Германии альтернативных источников энергии, и некоторого количества газа в хранилищах, которого, по его словам, "несколько больше, чем месяц назад".

Ранее Михаэль Хютер, глава Института немецкой экономике в Кёльне, сообщил, что Германия будет оставаться зависимой от российского газа ещё не менее двух лет.