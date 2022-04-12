Греция намерена избавиться от зависимости российского газа

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция будет искать новые месторождения газа внутри страны, чтобы не зависеть от России.

"У нас есть данные, указывающие на возможное наличие у нас месторождений газа. И это вызывает оптимизм", - приводит слова Мицотакиса EFE.

Премьер-министр также добавил, что в Греции с высокой долей вероятности можно найти месторождения газа.

Данные меры были приняты на фоне заявления Владимира Путина о том, что теперь все страны обязаны платить за российский газ в рублях, несмотря на то, что в договоре прописаны именно доллары и евро. Однако указ Путина подразумевает изменения условий договора в одностороннем порядке.

Ряд стран отказался платить за российский газ в рублях, но появились и те, кто согласен обойти систему.

Венгрия заявила о своем намерении обойти систему через дочернюю компанию MVM и Газпромбанк. Венгрия хочет платить за газ в евро, переводить их в Газпромбанк, чтобы последний переводил их в рубли.