Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция будет искать новые месторождения газа внутри страны, чтобы не зависеть от России.
"У нас есть данные, указывающие на возможное наличие у нас месторождений газа. И это вызывает оптимизм", - приводит слова Мицотакиса EFE.
Премьер-министр также добавил, что в Греции с высокой долей вероятности можно найти месторождения газа.
Данные меры были приняты на фоне заявления Владимира Путина о том, что теперь все страны обязаны платить за российский газ в рублях, несмотря на то, что в договоре прописаны именно доллары и евро. Однако указ Путина подразумевает изменения условий договора в одностороннем порядке.
Ряд стран отказался платить за российский газ в рублях, но появились и те, кто согласен обойти систему.
Венгрия заявила о своем намерении обойти систему через дочернюю компанию MVM и Газпромбанк. Венгрия хочет платить за газ в евро, переводить их в Газпромбанк, чтобы последний переводил их в рубли.
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