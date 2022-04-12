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Автор Полина Кузнецова

Греция намерена избавиться от зависимости российского газа

Экономика

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция будет искать новые месторождения газа внутри страны, чтобы не зависеть от России.

Греция намерена избавиться от зависимости российского газа

"У нас есть данные, указывающие на возможное наличие у нас месторождений газа. И это вызывает оптимизм", - приводит слова Мицотакиса EFE.   

Премьер-министр также добавил, что в Греции с высокой долей вероятности можно найти месторождения газа.

Данные меры были приняты на фоне заявления Владимира Путина о том, что теперь все страны обязаны платить за российский газ в рублях, несмотря на то, что в договоре прописаны именно доллары и евро. Однако указ Путина подразумевает изменения условий договора в одностороннем порядке.

Ряд стран отказался платить за российский газ в рублях, но появились и те, кто согласен обойти систему.

Венгрия заявила о своем намерении обойти систему через дочернюю компанию MVM и Газпромбанк. Венгрия хочет платить за газ в евро, переводить их в Газпромбанк, чтобы последний переводил их в рубли.

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Автор: Полина Кузнецова
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