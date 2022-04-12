Экономист: доходы и жизненный уровень россиян снизятся из-за падения ВВП РФ

Экономисты Андрей Быстров и Владимир Сальников в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение Счётной палаты РФ о снижении уровня российского ВВП более чем на 10%.

"Надо готовиться, я думаю, к снижению жизненного уровня населения. Жизнь ухудшится. Если на 10% ВВП падает, доходы населения уменьшаются пропорционально этому", — сказал Быстров.

Как подчеркнул специалист, данный показатель является очень высоким. По информации эксперта, обычно в год ВВП повышался на 3-4%, в лучшее время — на 7%.

"Снижение доходов. В условиях высокой инфляции цены-то растут, они уже выросли. Понятно, что доходы не будут догонять цены. Номинально доходы тоже несколько подрастут, потому что будет какая-то индексация, как-то увеличатся зарплаты в номинальном выражении. К сожалению, в ближайший год они вырастут гораздо медленнее, чем цены", — объяснил Сальников.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что Минфин и Минэкономразвития оценивают падение ВВП РФ в 2022 году.

"Безусловно, (ВВП. — Прим. ред.) будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение", — предупредил экономист во время выступления на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.