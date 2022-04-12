Руководитель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин анонсировал оценку уровня ВВП в нашей стране в 2022 году от Минфин и Минэкономразвития. Как подчеркнул экономист, этот показатель снизится более чем на 10%.
"Безусловно, (ВВП. — Прим. ред.) будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение", — заявил политик в ходе выступления на заседании Комитета Совфеда РФ по бюджету и финансовым рынкам.
Вместе с этим Кудрин добавил, что некоторые эксперты опубликовали другие прогнозы. Часть специалистов предупредила о снижении ВВП на 8-9%.
Ранее Всемирный банк предрёк сокращение данного показателя в этом году на 11%. При этом украинский ВВП, по прогнозам организации, уменьшится на 45%.
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