Глава Счётной палаты: ВВП России снизится более чем на 10%

Руководитель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин анонсировал оценку уровня ВВП в нашей стране в 2022 году от Минфин и Минэкономразвития. Как подчеркнул экономист, этот показатель снизится более чем на 10%.

"Безусловно, (ВВП. — Прим. ред.) будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение", — заявил политик в ходе выступления на заседании Комитета Совфеда РФ по бюджету и финансовым рынкам.

Вместе с этим Кудрин добавил, что некоторые эксперты опубликовали другие прогнозы. Часть специалистов предупредила о снижении ВВП на 8-9%.

Ранее Всемирный банк предрёк сокращение данного показателя в этом году на 11%. При этом украинский ВВП, по прогнозам организации, уменьшится на 45%.