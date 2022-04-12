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Автор Владимир Васютченко

Nokia объявила об уходе с российского рынка

Экономика

Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia решил уйти с российского рынка. Своё решение компания объяснила действиями РФ на Украине.

Nokia объявила об уходе с российского рынка

"Nokia стало ясно, что дальнейшее наше присутствие в России невозможно… Теперь мы можем объявить, что уходим с российского рынка", — говорится в заявлении, размещённом на сайте компании 12 апреля.

Сообщается, что в последние недели компания приостановила поставки и развитие нового бизнеса в РФ. Также за пределы страны перенесена научно-исследовательская деятельность.

В компании заявили, что по гуманитарным соображениям намерены после своего ухода из РФ предпринять шаги для поддержки российских сетей.

"Мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку сетей и подаём заявки на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, её уход с российского рынка не повлечёт серьезных финансовых последствий для неё, поскольку в прошлом году на долю РФ пришлось менее 2% чистых продаж.

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Автор: Владимир Васютченко
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