Цена стройматериалов в сезон не вырастет - сказался запрет на экспорт

Ограничение на вывоз российской древесины за рубеж приведёт к снижению цен на этот стройматериал внутри России, считает эксперт Юлия Юрлова. По словам специалиста, стоит ожидать скидок в размере от 10 до 25%.

Сопредседатель партнёрства "Ассоциация деревянного домостроения России" Юлия Юрлова отметила, что отечественные экспортёры древесины переориентируются с западных стран на Китай, но пока не удается решить все проблемы с логистикой. А потому в ближайшее время древесина будет дешеветь на отечественном рынке.

"На древесину сейчас цены не поменялись, если сравнивать их с январём текущего года, а если сравнивать с прошлым годом, то отмечается незначительное снижение", - отметила эксперт в эфире "Радио 1".

Стоимость обрезной доски сейчас составляет около 20-22 тыс. руб. за куб, но уже к началу строительного сезона она может подешеветь до 18 тыс. руб. за куб, предположила Юрлова. Хотя нельзя исключать, что ценники на стройматериалы останутся на том же уровне.

Но это касается только древесины, с изделиями из дерева положение иное: там велика доля импортных комплектующих.

"Чтобы изготовить тот же самый клееный брус, для него нужны клеевые системы, которые влияют на стоимость. Они все импортные, поэтому цена на них выросла", - уточнила специалист.

Ограничение на экспорт древесины в европейские страны увеличит количество стройматериалов на российском рынке, потому в сезон, обычно это апрель-июль, стоимость доски может остаться прежней.