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Автор Дмитрий Плотников

Санкции против России приведут к голоду только не у нас

Экономика

Антироссийские санкции грозят многим странам самым настоящим голодом. А больше всего могут пострадать жители Ближнего Востока и Африки.

Санкции против России приведут к голоду только не у нас

А всё потому что рестрикции ведут к серьёзному падению экспорта зерна. Именно Россия является самым крупным поставщиком пшеницы на мировой рынок. В результате, голод мощным потоком погонит страждущих в более благополучные страны. 

"Из-за введённых санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50 процентов зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 г. в предыдущих объёмах под вопросом, - заявил доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Помимо этого, присоединившиеся к ограничительным мерам в отношении РФ крупнейшие мировые грузоперевозчики не будут заходить в наши морские порты.

По словам Белхароева, у РФ зерна очень много, только его экспорт будет затруднён. Не поможет миру своими поставками и Украина - там сейчас идёт военная специальная операция. В итоге, на мировом рынке появится серьёзный недостаток зерна - почти 14 млн тонн. 

Кстати, это уже спровоцировало рост цен, подчёркивает агентство "Прайм".

А ведь наше зерно напрямую (через посредников) покупают очень много стран. Начиная от Северной и Тропической Африки (Марокко, Египет, Тунис, Ливия,Намибия, Буркина-Фасо, Мавритания, Сенегал, Кения, Судан, ЮАР, Гана, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Мали, Малави, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Уганда, Камерун, Нигерия, Танзания, Мозамбик, Конго, Руанда, Бурунди, Свазиленд) и заканчивая Ближним Востоком (Турция, Иран, ОАЭ, Йемен, Иордания, Израиль, Катар, Оман, Ливан, Сирия).

Ну и, конечно, Евросоюз и страны Содружества.

Вот и выходит, что санкции и безальтернативность настолько крупного поставщика зерна банально приведут к голоду. Причём американцы, которые заварили всю эту санкционную кашу, спокойно наблюдают за ситуацией со стороны.

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Автор: Дмитрий Плотников
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