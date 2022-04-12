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Автор Игорь Рябов

В Союзе потребителей объяснили подорожание бананов проблемами с логистикой

Экономика

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал, почему в российских магазинах резко подорожали бананы.

В Союзе потребителей объяснили подорожание бананов проблемами с логистикой

По данным СМИ, в марте в Кемеровской области стоимость бананов выросла на 35%, на Сахалине — на 40%. Аналогичная динамика зафиксирована и в супермаркетах Москвы.

"А почему? С логистикой большие проблемы. Очень дороги перевозки, бананы везут не из ближних краев. Ведущие логистические компании не хотят работать с Россией. Закрывают европейские порты для наших судов. Затруднены расчёты с поставщиками", — сообщил Пётр Шелищ в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт считает, что цены на этот товар больше не будут расти, иначе бананы будут меньше покупать, что отразится на объёме закупок.

По словам Шелища, бананы не являются продуктом питания первой необходимости, поэтому без них легко можно прожить в случае прекращения поставок.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары ударит по развивающимся странам и государствам с низким уровнем доходов населения.

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Автор: Игорь Рябов
Темы пётр шелищ антон силуанов
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