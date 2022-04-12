Бавария просит Берлин одуматься и не губить страну отказом от газа из России

Германия столкнется с “массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями”, если прекратит покупать российский газ в одночасье, предупредил власти ФРГ премьер-министр Баварии.

Маркус Седер заявил, что Германия ещё до начала российской спецоперации на Украине уже “стояла на грани социальной и экономической перегрузки, с галопирующей инфляцией” и что “цены на энергоносители и продовольствие тогда уже были настоящим бременем для многих семей”, призывая спасти средний класс от “обнищания".

По словам Седера, если ФРГ сейчас остановит закупки газа из России в одночасье, то в стране начнутся массовая безработица, социальный спад и демократические потрясения. Он посоветовал Берлину “действовать предусмотрительно, а не в безумной спешке.”

Одновременно с этим региональный министр призвал к увеличению поставок оружия Киеву, раскритиковав правительство Германии за “слишком бюрократический подход» и заявив, что хочет, чтобы Германия “поставляла лучшее оружие и догоняла партнеров по НАТО”.

Напомним, как раз сейчас немецкая компания-производитель вооружений ждёт одобрения правительства ФРГ на поставку Киеву партии старых списанных в других странах танков.