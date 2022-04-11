Компания Ericsson заявила о прекращении работы в России

Телекоммуникационная компания Ericsson больше не будет работать в России, сообщается в официальном сообщении на сайте компании. По словам представителей шведской корпорации, решение принято из-за санкций Европейского союза против РФ.

В частности, прекращены все поставки продукции Ericsson в Россию, все контракты с российскими клиентами замораживаются на неопределенный срок, а все сотрудники российских отделений компании отправляются в оплачиваемый отпуск.

Многие западные компании заявили о своем уходе из России на фоне событий на территории Украины. Ряд депутатов и чиновников предлагали ввести внешнее управление на предприятиях таких компаний, однако инициатива была в итоге заморожена.