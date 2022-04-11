Телекоммуникационная компания Ericsson больше не будет работать в России, сообщается в официальном сообщении на сайте компании. По словам представителей шведской корпорации, решение принято из-за санкций Европейского союза против РФ.
В частности, прекращены все поставки продукции Ericsson в Россию, все контракты с российскими клиентами замораживаются на неопределенный срок, а все сотрудники российских отделений компании отправляются в оплачиваемый отпуск.
Многие западные компании заявили о своем уходе из России на фоне событий на территории Украины. Ряд депутатов и чиновников предлагали ввести внешнее управление на предприятиях таких компаний, однако инициатива была в итоге заморожена.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.