Дерипаска назвал условие процветания РФ: "Пуды хлеба, пуды масла, пеньку"

Бизнесмен Олег Дерипаска объяснил, что Россия очень нуждается в торговле с другими странами. Предприниматель призвал искать новые рынки сбыта в мире.

Миллионер Олег Дерипаска рассказал о том, как важен для России экспорт. Он призвал начать поиск новых рынков. Предприниматель считает, что Россия должна выстраивать торговые отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

"Мы сможем увидеть нашу страну состоятельной, если будет экспорт. Мы помним Столыпина, реформы, успехи земельной реформы. И мы пуды хлеба, пуды масла, пеньку, все повезли туда, нефть. Так и сейчас. Если старые каналы экспорта будут по той или иной причине закрыты, конечно нужно потратить много сил для поиска и организации новых", — цитирует слова Дерипаски Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее бизнесмен перечислил шаги по спасению России.

"Сделаю всё возможное и невозможное, чтобы Россия больше никогда в такую засаду не попала", — уверил Дерипаска.