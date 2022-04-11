Инициатива о введении внешнего управления в иностранных компаниях, покинувших российский рынок, пока приостановлена. Об этом сообщила газета "Известия", ссылаясь на собеседников в кабинете министров.
Источники "Известий" утверждают, что подобное решение связано с тем, что большинство таких компаний лишь декларирует уход. При этом пока они лишь ведут переговоры с российскими властями и бизнесом, предпочитая "не хлопать дверью".
При этом собеседники журналистов подчеркнули, что власти могут вернуться к рассмотрению этого законопроекта. Решение зависит от ситуации.
Однако некоторые западные корпорации уже осуществляют передачу своих активов тем или иным образом. К примеру, Societe Generale хочет передать контроль над Росбанком российскому предпринимателю Владимиру Потанину.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.