По мнению финансиста Аяза Алиева, на курс рубля новые антироссийские санкции большого влияния не окажут. Напротив, они могут поспособствовать его укреплению, если в ЕС согласятся оплачивать российских газ в рублях.
"Укрепление рубля происходит не потому, что страны ЕС не могут договориться о новых санкциях, а потому, что введены меры по обязательной продаже 80% валютной выручки экспортёрами, действует ограничение на свободную покупку валюты, перевод оплаты газа на рубли, а также профицит торгового баланса", — рассказал эксперт агентству "Прайм".
Алиев уверен, что рубль будет ещё сильнее, если сразу несколько европейских стран объявят о своём согласии платить га российские энергоресурсы в нацвалюте РФ. Пока о таких планах официально заявила только Венгрия.
По распоряжению российского президента Владимира Путина недружественные России страны должны перейти на оплату за поставляемые РФ энергоресурсы в рублях. Их отказ платить за газ в российской нацвалюте может повлечь за собой прекращение поставок.
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