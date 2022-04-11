Финансист Алиев: нацвалюта РФ укрепится, если ЕС будет платить за газ рублями

По мнению финансиста Аяза Алиева, на курс рубля новые антироссийские санкции большого влияния не окажут. Напротив, они могут поспособствовать его укреплению, если в ЕС согласятся оплачивать российских газ в рублях.

"Укрепление рубля происходит не потому, что страны ЕС не могут договориться о новых санкциях, а потому, что введены меры по обязательной продаже 80% валютной выручки экспортёрами, действует ограничение на свободную покупку валюты, перевод оплаты газа на рубли, а также профицит торгового баланса", — рассказал эксперт агентству "Прайм".

Алиев уверен, что рубль будет ещё сильнее, если сразу несколько европейских стран объявят о своём согласии платить га российские энергоресурсы в нацвалюте РФ. Пока о таких планах официально заявила только Венгрия.

По распоряжению российского президента Владимира Путина недружественные России страны должны перейти на оплату за поставляемые РФ энергоресурсы в рублях. Их отказ платить за газ в российской нацвалюте может повлечь за собой прекращение поставок.