Финляндия заявила о готовности быстро отказаться от российского газа

По словам финского премьер-министра Санны Марин, Финляндия может отказаться от российского газа максимально быстро, буквально за считанные месяцы и недели, а никак не годы.

"Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах", — сказала Марин, слова которой приводит Yle.

Финский премьер подчеркнула, что всей Европе нужно отказаться от энергоресурсов из России в самом ближайшем будущем, но очевидно, что не все страны ЕС могут сделать это так же оперативно и легко, как Финляндия.

Марин уверена, что в этом вопросе нужно искать коллективные решения на общеевропейском уровне.

"В ЕС должны подумать, как помочь Германии найти альтернативные источники энергии", — отметила финский политик.

Сейчас Еврокомиссия занята поиском решений по замене российских энергоресурсов другими источниками. По мнению представителей организации, объём используемого газа можно уменьшить на две трети уже в текущем году, чтобы в ближайшие несколько лет полностью от него отказаться. На данном этапе ЕК предлагает заменить топливо из России на сжиженный газ из Катара и США.