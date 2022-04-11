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Автор Ольга Лебедева

Российский резервный фонд пополнен на 273,4 миллиарда рублей

Экономика

Россия увеличила резервный фонд, используемый для чрезвычайных расходов, на 273,4 млрд рублей ($3,52 миллиарда).

Российский резервный фонд пополнен на 273,4 миллиарда рублей

Об этом правительство страны объявило в воскресенье.

“Средства, в том числе, будут направлены на реализацию мер, направленных на обеспечение экономической стабильности в свете внешних санкций”, - говорится в заявлении пресс-службы Кабмина, со ссылкой на многочисленные ограничения, введенные в отношении России США, большинством стран ЕС и другими странами мира.

Резервный фонд правительства может быть использован на непредвиденные расходы, не предусмотренные госбюджетом. Деньги из этого фонда выделяются на решение социально значимых проблем.

  • В 2021 году средства направлялись на борьбу с последствиями пандемии COVID-19 и на социальные выплаты.

В правительстве отметили, что основным источником текущего увеличения фонда стали дополнительные доходы от энергетики, которые Россия получила в первом квартале 2022 года при рекордно высоких ценах на нефть и газ.

Напомним, ранее российские власти обещали выделить 1 трлн рублей на антикризисную поддержку бизнеса и социальные выплаты семьям с детьми, чтобы ослабить давление санкций. Эта мера займет большую часть поступающих доходов в этом году.

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Автор: Ольга Лебедева
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