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Автор Дмитрий Плотников

Цена санкций: Евросоюз может превратиться в мировое захолустье

Экономика

НАТО давно активно осваивал территорию Украины, сделав ее плацдармом и источником угроз для РФ. А многолетнее взращивание там нацизма дало зловещие ростки и в самом ЕС.

Цена санкций: Евросоюз может превратиться в мировое захолустье

Сергей Лавров чётко определил, что его поражает одержимость ко всему русскому. Видно, европейцы долго скрывали свое пещерное нутро, заметил глава МИД. Запад совсем потерял благоразумие, отбросив законы свободного рынка, вводит и вводит против РФ бессчетное количество санкций.

Заморозка более 300 млрд наших золотовалютных резервов в банках ЕС и США показала миру, что мировые валюты уже не могут пользоваться как надежный резерв.

А вот российский рубль в условиях постоянной глобальной потребности в энергии, обеспеченный самыми большими в мире энергетическими ресурсами, имеет неоспоримый фундамент. Из всех крупных развитых государств только РФ обладает профицитом энергоресурсов.

Росссия — первый в мире экспортер природного газа, 2-й — по экспорту нефти, 3-й — по экспорту угля. Из РФ идет более 16% мирового экспорта газа и почти 13% нефти. На Евросоюз приходится более 59% нашей нефти и треть российского газа.

Никто в ближайшую пятилетку не сможет занять наше место в поставках углеводородов в страны ЕС. А тем более, что Индия и КНР охотно покупают углеводороды из России.

Хоть Запад уже несколько лет раскручивает маховик по уничтожению нашей экономики — вежливая Россия на это решила расчехлить свое "энергооружие". А указы Президента России о том, что для приобретения природного газа из РФ недружественные страны должны открыть рублевые счета в российских банках — сильный удар.

Итак, началась операция по принуждению недружественных по отношению к нам государств к рублю. Хотите газ? Ищите рубли! Этот изящный прием нам позволит обнулить заморозку золотовалютных резервов.

Запад уже сильно занервничал. А G7 и Евросоюз заявили, что не будут платить за газ в российских рублях. Ну посмотрим!

А тут и инфляция в ЕС поднялась до невиданных 7,5 процентов. Министры ФРГ призывают держать дома бодрящую температуру +15 градусов, меньше есть мяса и меньше принимать душ. Из-за дорогой энергии начинают роптать фермеры. Так и до восстания народных масс недалеко!

Конечно, санкции нанесли удар по нашей финсистеме, но это не нокаут. Неожиданно рубль укрепил свое положение к доллару. РФ в кратковременной перспективе увеличит в экспорте долю продуктов глубокой переработки углеводородов.

Коллективный Запад, сотворивший рецессию, во всем винит Владимира Путина. А он только 1 апреля сделал первый легкий шаг для усмирения взбесившегося Запада.

Путин еще не успел расчехлить нелетальное нефтяное оружие, а оно уже заработало в полную силу. Следующим шагом должен быть такой: обязать всех платить за весь наш углеводород физическим золотом.

Напрашивается вопрос: а не превращается ли ЕС в банальное захолустье?

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Автор: Дмитрий Плотников
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