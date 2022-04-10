По словам главы группы немецких компаний Bosch Стефана Хартунга, из-за отказа от поставок российского газа у всех предприятий Германии не просто нарушатся цепочки поставок, это грозит им полной остановкой производства.
"Компания покрывает 20 процентов потребности в энергии за счет газа. Если Берлин откажется от российских энергоресурсов, то нарушатся цепочки поставок, и не только у Bosch", — сказал Хартунг в беседе с изданием Handelblatt.
Глава Bosch предупредил, что отрицательный эффект от отказа от российских энергоресурсов может стать фатальным для немецкой промышленности, и Германия рискует потерять своё "экономическое могущество".
Запад ввёл жёсткие санкции против России после начала её спецоперации на Украине, продолжая вводить всё новые ограничения. Помимо рестрикций в российской банковской сфере и отказа иностранных компаний от работы на российском рынке, на Западе предлагают полностью отказаться от российских газа, нефти и угля.
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