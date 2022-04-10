Отказ Германии от газа из России остановит ключевые производства ФРГ на годы

Если Германия присоединится к эмбарго на российский газ, ключевые производственные сферы страны остановятся на 2,5 года. Мнение директора Института немецкой экономики в Кельне Михаэля Хютера опубликовало издание Welt am Sonntag.

На вопрос чем грозит Германии отказ от экспорта газа из России, Михаэль Хютер предсказал более 2-х лет простоя центральных производств в стране.

"Если производство останавливается на год или дольше, то эту ситуацию уже нельзя решить с помощью пособий и субсидий", – отметил эксперт в интервью Welt am Sonntag.

Он уточнил, если такой сценарий будет реализован, в Германии появится 2-3 млн новых безработных, и рынок труда окажется в худшей ситуации, чем в пандемийные года.

Раннее массовую безработицу и невиданные социальные потрясения в результате отказа от российского газа предсказывал премьер Баварии Маркус Зедер.

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер рассказал о намерениях Германии как можно скорее отказаться от российских углеводородов. Правда министр был вынужден признать, для этого потребуется не недели, а годы.