EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Отказ Германии от газа из России остановит ключевые производства ФРГ на годы

Экономика

Если Германия присоединится к эмбарго на российский газ, ключевые производственные сферы страны остановятся на 2,5 года. Мнение директора Института немецкой экономики в Кельне Михаэля Хютера опубликовало издание Welt am Sonntag.

Отказ Германии от газа из России остановит ключевые производства ФРГ на годы

На вопрос чем грозит Германии отказ от экспорта газа из России, Михаэль Хютер предсказал более 2-х лет простоя центральных производств в стране.

"Если производство останавливается на год или дольше, то эту ситуацию уже нельзя решить с помощью пособий и субсидий", – отметил эксперт в интервью Welt am Sonntag.

Он уточнил, если такой сценарий будет реализован, в Германии появится 2-3 млн новых безработных, и рынок труда окажется в худшей ситуации, чем в пандемийные года.

Раннее массовую безработицу и невиданные социальные потрясения в результате отказа от российского газа предсказывал премьер Баварии Маркус Зедер.

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер рассказал о намерениях Германии как можно скорее отказаться от российских углеводородов. Правда министр был вынужден признать, для этого потребуется не недели, а годы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Уткин
Sberbank
Новости
Немцы освистали Шольца после его призыва к РФ вывести войска из Украины
Украинские военные признаются в снижении боевого духа
SuperJob: выбрав отпуск в мае можно увеличить доход
Глава Bosch: из-за отказа от российского газа заводы ФРГ встанут
Можем повторить? ВСУ попытались снова ударить по Донецку "Точкой-У"
Отказ Германии от газа из России остановит ключевые производства ФРГ на годы
В Мелитополе расплачиваются рублями и растёт спрос на российскую валюту
Фейк о "минировании" Крымского моста - проделки "диванных вояк" Украины
Техника в России подешевела, на очереди недвижимость, машины и мебель
Пять стран Евросоюза подняли "бунт" из-за эмбарго на нефть и газ из России
Популярное
Мир. Новости мира
Впервые в истории ЕС: главный евродипломат пожелал "победы на поле боя"

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.

Впервые в истории ЕС: главный евродипломат пожелал "победы на поле боя"
Украина будет искать и убивать российских солдат после завершения спецоперации
Мир. Новости мира
Украина будет искать и убивать российских солдат после завершения спецоперации
Общество
Премьер Британии растерялся во время встречи с Зеленским в Киеве
Силовые структуры
В Мариуполе ликвидирован известный "повар"-каратель - Агаев
Любовь Степушова Венгрия готовится к выходу из Евросоюза Любовь Степушова Олег Подгорецкий Ликвидация СССР: победителей не судят? Олег Подгорецкий Игорь Буккер Сына Байдена перепутали с дочками Путина Игорь Буккер
Мир. Новости мира
С тёплыми пожеланиями: в Казахстане заявили о стратегическом партнёрстве с США
Политика. Новости и аналитика
Ведущий Первого заплакал после видео со стариками над которыми глумится ВСУ
Эйваз Умеров призвал вернуть юг Украины в состав России
Политика. Новости и аналитика
Эйваз Умеров призвал вернуть юг Украины в состав России
Последние материалы
Украинские военные признаются в снижении боевого духа
SuperJob: выбрав отпуск в мае можно увеличить доход
Глава Bosch: из-за отказа от российского газа заводы ФРГ встанут
Можем повторить? ВСУ попытались снова ударить по Донецку "Точкой-У"
Отказ Германии от газа из России остановит ключевые производства ФРГ на годы
В Мелитополе расплачиваются рублями и растёт спрос на российскую валюту
Фейк о "минировании" Крымского моста - проделки "диванных вояк" Украины
Техника в России подешевела, на очереди недвижимость, машины и мебель
Политолог уличил Клинтона в "лукавстве": никогда вы не хотели видеть РФ в НАТО
Пять стран Евросоюза подняли "бунт" из-за эмбарго на нефть и газ из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников