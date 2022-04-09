Оплату газа в рублях нельзя считать нарушением санкций, уверены в Венгрии

Представители правительства Венгрии объяснили, почему приобретение российских энергоресурсов за рубли не должно рассматриваться как нарушение антироссийских санкций.

Будапешт напомнил европейским странам, что у них заключён двусторонний контракт с Москвой. В договоре вопрос выбора валюты для оплаты является техническим,

"У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа", — цитирует слова представитель венгерского правительства Золтана Ковача "РИА Новости".

Ковач признал, что венгерская экономика зависит от поставок российского газа на 85%".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозил Венгрии и назвал готовность страны оплачивать российский газ в рублях нарушением антироссийских санкций, принятых в связи с проведением спецоперации на Украине.