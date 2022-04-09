Представители правительства Венгрии объяснили, почему приобретение российских энергоресурсов за рубли не должно рассматриваться как нарушение антироссийских санкций.
Будапешт напомнил европейским странам, что у них заключён двусторонний контракт с Москвой. В договоре вопрос выбора валюты для оплаты является техническим,
"У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа", — цитирует слова представитель венгерского правительства Золтана Ковача "РИА Новости".
Ковач признал, что венгерская экономика зависит от поставок российского газа на 85%".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозил Венгрии и назвал готовность страны оплачивать российский газ в рублях нарушением антироссийских санкций, принятых в связи с проведением спецоперации на Украине.
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.