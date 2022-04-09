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Автор Степан Худяков

Saxo bank заявил о закрытии брокерских счетов россиян

Экономика

Россияне, имеющие брокерский счёт в датском Saxo bank, получили письмо от руководства банка. В нём их уведомили о готовящемся закрытии их счетов с 6 июня этого года. Об этом сообщили журналисты РБК, ссылаясь на некоторых адресатов письма.

Saxo bank заявил о закрытии брокерских счетов россиян

Как утверждает руководство Saxo bank, решение было принято из-за санкций в отношении России, принятых после начала спецоперации ВС РФ на территории Украины. До закрытия клиенты имеют право вывести свои средства или закрыть позиции на фондовом рынке.

Мера не затронет россиян, имеющих резидентство в одной из стран Европейского союза. Кроме того, жители других стран СНГ, кроме Белоруссии, также избегут подобных санкций и сохранят свои брокерские счета.

Ранее банки Кайманских островов заявили о присоединении к санкциям против России. Они заморозили активы общей стоимостью в 7 миллиардов долларов.

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Автор: Степан Худяков
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