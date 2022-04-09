Каймановы острова заморозили российские активы на 7 миллиардов долларов

Банки Каймановых островов заявили о массовой заморозке всех активов, связанных с Россией и российским бизнесом. Общая стоимость замороженных средств и санкций — 7, 3 миллиарда долларов.

Власти оффшорной территории объяснили эти действия выполнением требований правительства Великобритании. Каймановы острова являются британской заморской территорией, и, несмотря на автономию, до сих пор подчиняются Лондону.

Каймановы острова — одна из главных оффшорных юрисдикций в мире, которая привлекает крупный бизнес из всех стран, включая Россию, своим выгодным налоговым режимом. Финансовый сектор обеспечил региону высокое благополучие и достаток населения.