Банки Каймановых островов заявили о массовой заморозке всех активов, связанных с Россией и российским бизнесом. Общая стоимость замороженных средств и санкций — 7, 3 миллиарда долларов.
Власти оффшорной территории объяснили эти действия выполнением требований правительства Великобритании. Каймановы острова являются британской заморской территорией, и, несмотря на автономию, до сих пор подчиняются Лондону.
Каймановы острова — одна из главных оффшорных юрисдикций в мире, которая привлекает крупный бизнес из всех стран, включая Россию, своим выгодным налоговым режимом. Финансовый сектор обеспечил региону высокое благополучие и достаток населения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.