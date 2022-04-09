Экономист Колташов рассказал об отношении украинцев к России до спецоперации

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов прокомментировал предупреждение полпреда правительства в Конституционном и Верховном судах Михаила Барщевского о резком росте уровня коррупции в РФ из-за санкций.

По словам Колташова, в России коррупционных преступлений совершается меньше, чем в других странах.

"Сейчас борьба с коррупцией в защитной мере ликвидирует материал наследия эпохи, то есть у нас исчезают целые кластеры коррупционного рынка, например, справка за деньги и подобное", — заявил экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он рассказал, что украинцам, которые приезжали в РФ до начала спецоперации, Россия казалась современной Германией. Их удивляло, что в соседней стране есть порядок и отсутствует коррупция. Они видели перед собой хорошо функционирующее государство. Колташов добавил, что всего этого удалось достичь после нулевых годов.

Ранее полномочный представитель кабмина в ВС и КС Михаил Барщевский заявил, что ужесточение антироссийских санкций приведёт к колоссальному росту коррупции в стране.