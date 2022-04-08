Предприниматель предрёк Kinder крупный штраф за инцидент с сальмонеллой

Вице-президент ассоциации производителей и реализаторов "Гастроном" Илья Завельский прокомментировал Pravda.Ru предупреждение Роспотребнадзора о наличии в продукции Kinder сальмонеллы.

"Случай экстраординарный. Достаточно уникальный за всё время. На самом деле, ещё до конца разбирательство не закончилось по причине отсутствия доказательств того, что это именно произошло на производстве, а не где-то в другом месте. И наказание достаточно серьезное может быть — штраф приличный", — заявил Завельский.

При этом эксперт сообщил об отсутствии оснований для запрета поставок продукции Kinder в Россию.

В пятницу, 8 апреля Роспотребнадзор предупредил, что в российских магазинах может продаваться продукция Kinder, содержащая сальмонеллу. Ведомство пообещало найти и изъять заражённые бактерией товары.