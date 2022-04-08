Президент ФРГ признал опасность отказа от ресурсов из России

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, почему преждевременный отказ от ресурсов из России будет иметь негативные последствия. По его словам, обратное действие антироссийских санкций неизбежно и в этом нужно "честно признаться".

"Дело не в том, чтобы на пару градусов понижать отопление в домах или платить на 30 центов больше за топливо. Речь идет о целой отрасли, такой как химическая промышленность, которая имеет решающее значение для производственных процессов и продуктов во всех областях нашей экономики, а также для миллионов рабочих мест", — сказал Штайнмайер в интервью еженедельнику Spiegel.

По его словам, жители Германии вправе ожидать от правительства, чтобы все возможные последствия были продуманы до конца.

ФРГ является одним из крупнейших европейских потребителей российских энергоресурсов. При этом в Берлине декларируют стремление как можно быстрее отказаться от поставок из РФ.

Правда, сделать это довольно проблематично. В частности, под давлением ФРГ до августа были увеличены сроки введения европейского эмбарго на поставки угля из России.

Впрочем, надо сказать, что в начале года ФРГ получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран. Но чтобы нарастить поставки сжиженного природного газа, требуется строительство специальных терминалов.

Процесс это небыстрый и достаточно затратный. Первый терминал планируется построить к концу этого года. Но одного Германии не хватит, требуется ещё несколько.