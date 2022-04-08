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Автор Евгения Васильева

Эксперт: снижение ключевой ставки ЦБ не означает восстановление экономики РФ

Экономика

Экономист Геннадий Алпатов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение Центрального банка России снизить ключевую ставку до 17% годовых.

Эксперт: снижение ключевой ставки ЦБ не означает восстановление экономики РФ

"Это связано прогнозами Центробанка о снижении инфляции, а не с восстановлением экономики. Седьмого апреля выступал председатель правительства в Думе и говорил о многочисленных мерах поддержки реального сектора экономики, большая часть мер заключалась в субсидиях на взятие кредитов", — сказал специалист.

Как объяснил эксперт, если бы ЦБ не понизил ставку, бизнесмены могли бы взять субсидированный кредит по ставке ниже, чем 20%, а затем отправить его в банк по данному показателю. Таким образом предпринимателю нет смысла развивать своё дело, достаточно использовать высокую процентную ставку, объяснил собеседник издания.

"Снижение процентной ставки сейчас является необходимой экономической политикой, чтобы не возникло таких отрицательных результатов", — заключил Алпатов.

Ранее представители ЦБ сообщили, что с 11 апреля этого года ключевую ставку снизят на 300 базовых пунктов, до 17,00 процентов годовых. Однако внешние условия для российской экономики всё ещё сложные, они серьёзно ограничивают её деятельность, предупредили в Центробанке.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы россия госдума центробанк
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Эксперт: снижение ключевой ставки ЦБ не означает восстановление экономики РФ
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